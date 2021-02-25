İsrail, COVID-19 aşısı yaptırmayanların bilgilerini yerel makamlarla paylaşacak

İsrail Meclisinin onayladığı tasarı kapsamında İsrail Sağlık Bakanlığı, aşı olmayanların bilgilerini yerel makamlarla paylaşabilecek.

Yasa, yerel makamların ve sağlık kurumlarının aşı yaptırmamış İsraillilere ulaşarak onları ikna etmelerine imkan veriyor.

COVID-19 aşısının iki dozunu da yaptıran kişilerin bilgileri ise yerel makamlarla paylaşılmayacak.

İsrail'deki bazı sivil toplum kuruluşları, gizlilik hakkına zarar vereceği uyarısında bulunarak tasarıya karşı çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 537 bin 244 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 146 bin 509 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede virüs nedeni ile bugüne kadar 5 bin 648 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 761 bini aştı.