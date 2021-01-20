İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerde COVID-19 salgını hızla yayılıyor

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Ramon Hapishanesi'nde 15 Filistinlide daha COVID-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece daha önce 250 olarak açıklanan İsrail hapishanelerinde COVID-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 265'e yükseldi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, 27 Aralık'ta, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "COVID-19 aşısı yapılmaması" yönünde talimat vermişti.

Bu karara Filistin yönetimi başta olmak üzere uluslararası toplumdan tepki gelmişti.