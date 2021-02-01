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İsrail medyası Filistin'e 2 bin doz COVID-19 aşısı teslim edildiğini bildirdi
İsrail'in, Filistin'e 5 bin doz COVID-19 aşısı verilmesi kararı doğrultusunda, 2 bin doz aşı teslim ettiği bildirildi
İsrail medyası Filistin'e 2 bin doz COVID-19 aşısı teslim edildiğini bildirdi
01 Şubat 2021 14:25 - AA
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) ait radyoda konuya dair yayınlanan haberde, İsrail yönetiminin bu sabah Filistin'e yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı gönderdiği belirtildi.

Habere göre, İsrailli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah yakınındaki Beytunya kontrol noktasında aşıları Filistin tarafına teslim etti.

Bu teslimatın İsrail yönetimi tarafından Filistin'e 5 bin doz COVID-19 aşısı verilmesi kararı doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den gelecek 5 bin doz COVID-19 aşısının ulaşmadığını duyurdu

İsrail yönetimi, dün sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz COVID-19 aşısı göndereceğini duyurmuştu.

Uluslararası kuruluşlar, kendi vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail'e Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için aşı temin etmesi çağrısı yapmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, 6 Ocak'ta İsrail yönetimine Cenevre Sözleşmesini de hatırlatarak COVID-19 aşılarının Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 5 milyon Filistinliye "adil ve eşit bir biçimde dağıtılması" çağrısında bulunmuştu.

Örgüt, aksi takdirde Tel Aviv'in bu sözleşmenin ilgili maddelerini ihlal etmiş olacağına dikkati çekmişti.

İsrail ise Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için COVID-19 aşısı temininden sorumlu olmadığını iddia etmiş, Filistin yönetiminden de bu yönde talep gelmediğini ileri sürmüştü.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 filistin bati seria 5 bin doz koronavirus

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