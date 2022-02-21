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İsrail, sınırlarını aşısız turistlere açmaya hazırlanıyor: 'Artık zamanı geldi'
İsrail, Covid-19 nedeniyle getirdiği kısıtlamaların ardından 1 Mart’tan itibaren sınırlarını aşısız turistlere de açacağını duyurdu.
İsrail, sınırlarını aşısız turistlere açmaya hazırlanıyor: 'Artık zamanı geldi'
21 Şubat 2022 11:30 - İHA
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İsrail hükümeti, Covid-19 vakalarındaki artışı önlemek amacıyla önlemleri artırmış ve kısıtlamalara gitmişti. İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarında gerileme yaşanmasının ardından sınırların 1 Mart’ta aşısız turistlere de açılacağı bildirildi. İsrail Başbakanı Naftali Bennet, aşısız ziyaretçilerin Mart ayı itibariyle ülkeye giriş yapabileceğini belirterek, “Vakalarda düşüş gözlemledik ve artık açılma zamanı geldi” dedi.

Ülkeye girişte PCR testi yaptırılmasının zorunlu olduğunu belirten Bennet, ülkeye dönen İsraillilere yönelik kısıtlamaların da gevşetileceğini ve yolcuların uçuştan önce PCR testi yapmalarına gerek kalmayacağını söyledi.

İsrail, Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıl boyunca ülkeye yabancı ziyaretçilerin girişini yasaklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

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