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İsrail'de 50 yaş üstüne ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
İsrail yönetimi, 50 yaş üstü kişilere ve sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi.
İsrail'de 50 yaş üstüne ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
13 Ağustos 2021 13:24 - AA Mustafa Deveci
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Sağlık Bakanlığı, Bakanlık bünyesindeki Danışma Kurulunun üçüncü doz aşı yapılacak grupların genişletilmesine yönelik tavsiyesini kabul etti.

Buna göre 50 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, tutuklular ve cezaevi çalışanlarına da aşının üçüncü dozu uygulanacak.

İsrail, geçen ay sonunda 60 yaş üstü kişilere üçüncü doz yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 milyon 834 kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 409 bin kişiye ikinci, 774 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 6 bin 604 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 924 bini aştı.

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