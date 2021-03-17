İsrail'de yurt dışından dönenlere elektronik bileklik zorunluluğu getirildi

İsrail Meclisi, yurt dışı seyahatinden dönenler veya ülkeye gelen yabancılara, iki haftalık COVID-19 karantinasına uyup uymadıklarını takip etmek amacıyla elektronik bileklik takmalarını zorunlu hale getiren tasarıyı onayladı.
Bilekliği kabul etmeyenler karantina otelinde kalacak
Böylece COVID-19 karantinasını evlerinde geçirmek isteyen herkese elektronik bileklik takılacak.
Elektronik bileklik takmayı kabul etmeyenler ise 2 hafta boyunca hükümetin belirlediği karantina otellerine gönderilecek.
İsrail'de yurt dışından dönenlerin, evlerinde zaman zaman da belirlenen otellerde iki hafta karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.