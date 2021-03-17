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İsrail'de yurt dışından dönenlere elektronik bileklik zorunluluğu getirildi
İsrail, yurt dışından dönenlere iki haftalık COVID-19 karantinası boyunca elektronik bileklik takılmasını zorunlu hale getiriyor
İsrail'de yurt dışından dönenlere elektronik bileklik zorunluluğu getirildi
17 Mart 2021 16:48 - AA
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İsrail Meclisi, yurt dışı seyahatinden dönenler veya ülkeye gelen yabancılara, iki haftalık COVID-19 karantinasına uyup uymadıklarını takip etmek amacıyla elektronik bileklik takmalarını zorunlu hale getiren tasarıyı onayladı.

Bilekliği kabul etmeyenler karantina otelinde kalacak

Böylece COVID-19 karantinasını evlerinde geçirmek isteyen herkese elektronik bileklik takılacak.

Elektronik bileklik takmayı kabul etmeyenler ise 2 hafta boyunca hükümetin belirlediği karantina otellerine gönderilecek.

İsrail'de yurt dışından dönenlerin, evlerinde zaman zaman da belirlenen otellerde iki hafta karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

israil covid-19 karantinasi elektronik bileklik

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