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İsrail'den araştırma: COVID-19 aşısının dördüncü dozu bağışıklığı beş kat artırıyor
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Pfizer- BioNTech aşısının dördüncü dozunun, uygulandıktan 1 hafta sonra vücuttaki antikoru beşe katladığını açıkladı.
İsrail'den araştırma: COVID-19 aşısının dördüncü dozu bağışıklığı beş kat artırıyor
04 Ocak 2022 16:43 - Sputnik News
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Pandemi süresince ilk doz aşılamayı en hızlı bitirenlerden, dördüncü doz aşı uygulamasına da ilk geçen ülke olan İsrail'de bu destekleyici doza ilişkin bir araştırmanın ön bulguları paylaşıldı.

Pfizer- BioNTech aşısının uygulandığı ülkede artan Omicron vakalarıyla mücadelede, bünyesindeki sağlık personeline dördüncü doz aşıları vuran Sheba Tıp Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Başbakan Naftali Bennett, "Üzerinden 1 hafta geçti, artık daha çok eminiz ki dördüncü dozu vurulmak güvenli" ifadesini kullandı.

Bennett, "Dördüncü dozun uygulanmasından 1 hafta sonra, aşılanan kişideki antikor seviyesinde 5 katı artış olduğunu görüyoruz. Bu da çok büyük ihtimalle virüsün yayılması, hastaneye yatış ve ağır semptomlar karşısında önemli bir artış anlamına geliyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:

israil antikor biontech pfizer dorduncu doz asi

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