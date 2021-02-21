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İsrail'den Pfizer-BionTech aşısı için yeni analiz: COVID-19'da ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer ile BionTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronivirüs (COVID-19) nedeni ile yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediğini açıkladı
İsrail'den Pfizer-BionTech aşısı için yeni analiz: COVID-19'da ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
21 Şubat 2021 10:35 - AA
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İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Pfizer-BionTech aşısının iki dozu da yapılan kişiler ile aşı olmayanların sağlık durumunun karşılaştırıldığı araştırmaya ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu aşının, iki dozu da yapılan kişilerde virüs nedeni ile yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediği belirtildi. Aşının hastalığın ağır seyretmesini yüzde 99,2 oranında önlediği, hastaneye yatışları da yüzde 98,9 düşürdüğü ifade edildi.

İsrail'de 11 Şubat'ta yayınlanan bir başka araştırmada, Pfizer-BionTech aşısının ikinci dozu yapılan 523 bin kişiden hiçbirinin COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetmediği aktarılmıştı. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825 kişiye de ikinci dozu yapıldı. 

Ülkede virüs nedeniy ile bugüne kadar 5 bin 526 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 744 bini aştı.

Anahtar Kelimeler:

israil pfizer-biontech asinin koruyuculugu

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