İsrail'den yeni antikor kokteyli: COVID-19'a karşı aylar süren doğal bağışıklık vaat ediyor

İsrailli araştırmacılar, geliştirdikleri yeni bir antikor kokteylini, COVID-19'a karşı haftalarca ve aylarca doğal bağışıklık sağlayabileceğini öne sürdü.

Geçen hafta bioRxiv'de yayımlanan ve hakem onayı bekleyen çalışma, Tel Aviv Üniversitesiniden tıp doktoru Natalia Freund ve doktora öğrencisi Michael Mor liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Araştırma ekibi, Sars-Cov-2’ye karşı bağışıklık yaratacak bir kokteyl için ciddi derecede hastalanan Kovid-19 vakalarının kanından alınan antikorları birleştirdi.

Virüsün başarıyla nötralize edildiğini söyleyen Dr. Freund, NoCamels'a verdiği röportajda süreci şöyle açıkladı:

Antikorlar virüse farklı noktalarından bağlanır ve farklı mekanizmalar kullanarak virüsü nötralize eder.

Çalışmanın hakem onayından geçmesini ve klinik denemelere geçmeyi bekleyen araştırmacılar, bulgularının antikorların birleştirildiği “kokteyl” tedavisinin kullanımını desteklediğini yazdı.

“Hastalığı ağır atlatanlar, ikinci bir enfeksiyondan korunabilir”

Bilim insanları söz konusu çalışma kapsamında COVID-19’u atlatan 18 vakayla çalıştı. Hatalardan 10’u hafif belirtiler gösteriyor veya hiç belirti göstermiyordu. 8’inde ise ciddi semptomlar mevcuttu.

İncelemeler sonucunda hastalığı hafif atlatanların sadece küçük bir kısmının antikor geliştirdiği görüldü. Ancak ağır hastaların hepsinin kanında antikor tespit edildi.

Bu nedenle bulgular, COVID-19’u hafif geçirenlerin ve asemptomatiklerin hastalığa ikinci kez yakalanabileceğini, ağır geçirenlerinse korunabileceğini düşündürdü.

Antikor kokteyli

Dr. Freund’un aktardığına göre geliştirilen antikor kokteylinin konsepti, COVID-19’a yakalanan Donald Trump’a uygulanan deneysel kokteylle aynı.

Trump’a uygulanan kokteyl tedavisi Amerikan biyoteknoloji şirketi Regeneron tarafından geliştirilmiş ve İlk çalışmalar, bağışıklık sisteminin kendi antikorlarını oluşturamadığı hastalarda etkili olabileceğini göstermişti.

ABD başkanı söz konusu tedaviyi “mucize” diye nitelendirse de kokteyl henüz klinik deneylerle test edilmedi.

Dr. Freund ise kendilerinin geliştirdiği kokteylin, hastaların bağışıklık sistemlerinden doğal yollarla elde edildiğini ve bu nedenle daha güvenli olduğunu söyledi:

"Çünkü bunlar insanların doğal antikorları ve yan etki beklenmiyor."

Bu antikorlar kanda stabil olduğundan, önleyici bir enjeksiyon birkaç hafta, hatta birkaç ay boyunca koruma sağlayabilir.