İsrailli uzmandan 4. doz uyarısı: Çok tekrarlanan COVID-19 aşısı zararlı olabilir

Bazı uzmanlar, aşıların çok sık uygulanmasının bağışıklık sisteminin gelecekteki varyantlarla mücadele etme yeteneğini azaltabileceğine dikkat çekiyor.

İsrail Teknoloji Enstitüsü'nden (Technion) immünoloji profesörü Doron Melamed, 4. aşının aynı antijenlerle vücudun yeni varyantlara yanıt vermesini zorlaştırabileceğini söyledi.

Hadassah Tıp Merkezi'nde epidemiyolog ve Kudüs İbrani Üniversitesi profesörü Ronit Calderon-Margalit de "İlk üç aşıyı yaptırmış kişilere dördüncüyü uygulamak yerine, hiç olmayanları aşılamak daha etkili olurdu" dedi.

Bağışıklık sistemi yorgunluğu

Çok fazla aşının kısa dönemde bağışıklık sistemi yorgunluğuna neden olabileceğini belirten Melamed, "Bir aşı yaptırdığınızda bağışıklık sistemi hafıza hücreleri adı verilen çok özelleşmiş ve spesifik hücreler üretir. Aynı zamanda, özgünlüklerini değiştirebilen esnek bir hücre bölmesine sahip olmaya devam ederler. Esnek bölmenin korunması çok önemli çünkü bu, virüs mutasyona uğrarken en verimli yanıtı sağlıyor." diye konuştu.

Virüslerin sürekli mutasyona uğrayıp 'gripte olduğu gibi" evrimleştiğine dikkat çeken Melamed, "İnsanları aynı aşı ve aynı antijenlerle dördüncü kez aşıladığımızda, bağışıklık sisteminin oldukça spesifik hücrelerini esnek olanlar pahasına güçlendiriyoruz. Bu, yeni değişkenlere yanıt vermenin çok daha zor olduğu bir duruma yol açabilir; bağışıklık sistemi değişerek esnekliğini kaybeder." dedi.

Bağışıklık sistemi yorgunluğunu açıklayan bu teorinin evrensel olarak kabul edilmemesine rağmen, dünya çapındaki epidemiyologlar arasında giderek daha popüler hale geldiğini vurgulayan Melamed, "çok tekrarlanan aşılamanın sonunda zararlı olabileceği" sonucuna vardığını kaydetti.

"Hayatta bir kez aldığımız aşılar var ve her beş yılda bir yaptırmamız gereken aşılar var" diyen Melamed, Covid-19 aşısı için de uygun programa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dördüncü doz virüsün yayılmasını durdurur mu?

İsrailli Ynet haber sitesine konuşan Ronit Calderon-Margalit, dördüncü aşının virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olup olmayacağı konusunda henüz yeterli bilgi olmadığını kaydetti.

Yeni durumla ilgili kararın "geçmişte yapılan aşıların yayılmayı önlemedeki başarısına dayandığının" altını çizen Calderon-Margalit, "Omicron yayılmaya başlamadan önce sınırları kapatarak birkaç hafta zaman kazandık. Bence bu zamanı dördüncü doz üzerinde çalışmak için kullanmak iyi bir seçim olurdu." dedi.

İlk üç aşıyı olmayanların hiç aşı olmamaya eğilimli olduğunu belirten Calderon-Margalit, "Onları aşılayarak, dördüncü bir aşı kampanyasına yatırım yapmaktan daha fazlasını kazanacağız." ifadesini kullandı.

İsrail, beşinci koronavirüs dalgası döneminde dünyada koronavirüs aşısının dördüncü aşısını geniş çapta uygulama kararı alan ilk ülke olmuştu.