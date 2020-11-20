Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Havalimanı'nda kaçak COVID-19 ilacı operasyonu
İstanbul Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, koronavirüs tedavisinde kullanılan özel şişesinde (flakon) 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen ilaçlara el konulurken, yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Havalimanı'nda kaçak COVID-19 ilacı operasyonu
20 Kasım 2020 11:51 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koronavirüs salgınında aşı ve ilaç çalışmalarının gündemde olduğu bir dönemde Türkiye'ye kaçak yollardan bu ürünlerin getirilebileceği ihtimalini değerlendiren İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü 'Risk Analiz Timi'ne bağlı polis ekipleri  Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. Edinilen bilgilere göre yolcuları terminalden çıkış yapmadan durduran ekipler, çanta ve bavulları kontrol edilmesi için 'X-Ray' cihazından geçirdi. Yapılan kontrollerde 'flakon' adı verilen cam şişe içerisinde her biri 100 miligram olan 23 adet ilaç tespit edildi. 

KAÇAK İLAÇLARA EL KONULDU

Ayrıca bavullarda koronavirüs ilacının yanı sıra 13 karton kaçak elektronik sigara, 44 kilogram çay ve 21 karton sigara da tespit edildi. Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu. Hakkında yasal işlem başlatılan yolcuların, koronavirüs ilaçlarını, "İstanbul'da yaşayan Özbek tanıdıklarının isteği üzerine getirdiklerini ve onlara teslim edeceklerini" söyledikleri öğrenildi. 


OPERASYON ANI KAMERADA

Ayrıca polislerin Özbek yolculara yaptığı operasyon saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, X-Ray'den geçirilen çanta ve bavullar polis tarafından açılarak, içindeki eşyalar tek tek kontrol ediliyor. İşte bu esnada bir çantada özel olarak ambalajlanmış kutular fark ediliyor. Kutudan çıkarılan ve flakon içinde bulunan ilaçlar polis ekiplerinin dikkatini çekiyor. Yapılan incelemede ilaçların koronavirüs tedavisinde kullanılan 'remdesivir' olduğu anlaşılıyor. 


TRUMP'IN TEDAVİSİNDE KULLANILMIŞTI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'a koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar bizzat doktorları tarafından açıklanmıştı. Bu ilaçlar arasında 'remdesivir' de olduğu kamuoyuna duyurulmuştu. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus asi kacak ilac istanbul havalimani emniyet sube mudurlugu risk analiz tim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.