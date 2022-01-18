Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Tıp Fakültesi'nden çarpıcı araştırma: COVID-19 ruhu da yaralıyor
Kovid-19 hastalığının neden olduğu etkenler sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal sorunları da tetikleyebiliyor. Hastalığa yakalananlarda hem nöropsikiyatrik hem uyum bozuklukları görülebilirken, yoğun stres ve korku yaşayanlarda ise bu durum ruhsal krize dönüşebiliyor. Kovid-19’un ruhsal etkilerini anlamak için İstanbul Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tanısıyla yatan hastalardan istenen psikiyatrik konsültasyonların değerlendirildiği mikro ölçekli araştırmadan ise ilginç sonuçlar çıktı.
İstanbul Tıp Fakültesi'nden çarpıcı araştırma: COVID-19 ruhu da yaralıyor
18 Ocak 2022 11:20 - Milliyet Mert İnan
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, araştırmada ruhsal sorun yaşayan Kovid-19 hastalarının yaşadıkları sıkıntıların en başında uyum bozukluğu ve deliryum (bilinçte bulanıklık) geldiği saptanırken, ileri yaş, ek hastalık, yatarak tedavi görmek ve hastalığın evresini de ruhsal durum üzerinde en belirleyici faktörler olduğu anlaşıldı.

İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Elif Ozan ve Mine Özkan ile Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Buğra Taygün Gülle tarafından gerçekleştirilen araştırmada, yaş ortalaması 65 ile 82 arasında değişen ve yüzde 61.5’lik dilimi erkeklerden oluşan toplam 52 hastanın yatarak tedavi gördüğü sırada yaşadıkları sıkıntılar ölçümlendi. Araştırma kapsamında yatarak tedavi görürken ruhsal sıkıntı yaşayan Kovid-19 hastalarının yüzde 34.6’sında tuhaf davranış ve ajitasyon, yüzde 26.9’unda uyku, yüzde 17.3’ünde kaygı bozukluğu, yüzde 15.4’ünde bilinç bozukluğu ve depresyon, yüzde 11.5’inde huzursuzluk, yüzde 9.6’sında ise tedavi reddi ile obsesyon yakınması olduğu saptandı.

Yüzde 36 anksiyete

Kovid-19 tedavisi sırasında ruhsal sıkıntı yaşayan hastaların yüzde 36.5’lık kısmında öncesinden de psikiyatrik bozukluk tanısı bulunduğuna dikkat çekilen araştırmada, psikiyatrik tanı bozukluğu olanların yüzde 36’lık kısmının anksiyete bozukluğu yaşadığı belirtiliyor. Kovid-19 bulaşından sonra ruhsal sorun yaşayarak tedavi gören 22 hastaya düşük doz antipsikotik, 6 kişiye benzodiazepin, 5 kişiye antidepresan ve anksiyoltik verildiği araştırmada yer alırken, taburcu edilen hastaların yüzde 23’ünden ise ilerleyen dönemde yeniden psikiyatrik kontrolden geçmeleri önerildiği dikkat çeken bölümler arasında bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 psikoloji ruhsal etki psikiyatrik konsultasyon rusal sorunlar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.