İstanbul Üniversitesinde, COVID-19’u etkisiz hâle getiren ilaç adayı molekül bulundu

Proje liderliğini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Ömür Baysal (BİYOGEM Danışma Kurulu Üyesi) yaptığı çalışmada, Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Çağatay Karaaslan ve Moskova RUDN Üniversitesinden Prof. Dr. Alexander N. Ignatov da yer alıyor. Araştırmacılar elde edilen sonuçların bir an önce klinik çalışmalarla teyit edilmesi gerektiği ifade ederek, bu bakımdan ilaç adayı statüsünde olduğunu vurguladı.

SARS-CoV-2’yi durduran molekül bulundu

Dr. Silme, yapmış oldukları araştırmalar sonucu binlerce molekül içerisinden SARS-CoV-2’yi durduran bir molekül bulduklarını ve bu molekülün adının “N-Acetyl-D-Glucosamine” olduğunu bildirdi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylı bu molekülün, virüsün çoğalma mekanizmasını bozduğunu bildiren Dr. Silme, aynı zamanda da vücudun bağışıklık hücreleri tarafından virüsün fark edilebilmesini kolaylaştırdığını kaydetti.

Araştırmacılar tarafından, virüsün genom yapısınının kapsamlı bir şekilde incelenmesinin ardından, özellikle virüsün diken protein adı verilen ve bulaşmasında önemli bir rol oynayan bölge üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştiği bildirildi. Dr. Silme, bu bölgeyi hedef alan en etkili molekülü biyoinformatik, genomik araştırma ve suni zekâ yöntemlerini kullanarak araştırdıklarını ve bu molekülün, virüsün diken protein bölgesine bağlanarak etkisiz hale gelebileceğini söyledi. Dr. Silme, molekülün, bağışıklık sistemine virüsü bulma konusunda yardımcı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Dr. Ragıp Silme yayın sürecini değerlendirerek, şu açıklamayı yaptı:

“Çalışma sonuçlarımızı tüm dünyadan bilim insanlarının incelemesi için 2020 Mayıs ayında Preprint olarak yayınladık, dünyanın pek çok yerinden olumlu yanıtlar aldık, bu da beni ve proje ortaklarımı mutlu ediyor. Çalışmalarımızın sonuçlarını şimdi de tam metin olarak SCI index bilimsel bir dergide yayınladık. Yayınlamadan evvel patent başvurusunda bulunabilirdik, ancak bu ilaç adayının tüm insanlığın kullanımına açık olması gerektiğine Proje liderimiz ve diğer ortaklarımızla beraber karar verdik.

Yapısal olarak basit bir molekül olması, özellikle üretim maliyetlerinin düşük olması ve FDA onaylı bir molekül olması itibariyle bu ilaç adayının diğer pek çok bileşikten daha etkin olduğunu düşünüyoruz, henüz yayınlamadığımız bazı sonuçlarda bizi bu konuda destekliyor. Proje liderimiz Prof. Dr. Ömür Baysal Hocamla birlikte bu ilaç adayı molekülün üretimi ve klinik çalışmaları konusunda her türlü işbirliğine açık olduğumuzu da kamuoyuna duyurmak isterim.”

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