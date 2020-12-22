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İstanbul Valisi: 'COVID-19 salgınında ikinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı" açıklamasında bulundu
İstanbul Valisi: 'COVID-19 salgınında ikinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık'
22 Aralık 2020 11:22 - AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: 

"Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı." 

Vali Yerlikaya, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.

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