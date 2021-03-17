İstanbul’da COVID-19'a yenilen doktor, memleketinde babası için ayrılan mezara defnedildi

Yaklaşık 3 aydır İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde Covid-19 tedavisi gören 54 yaşındaki Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, geçen gün hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Adana’ya getirilen Ergenoğlu için Çukurova Üniversitesi Mezarlığı’nda tören düzenlendi.

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu COVID-19'dan hayatını kaybetti

Tören sırasında yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Ergenoğlu’nun cenazesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli babası Prof. Dr. Fuat Ergenoğlu için ayrılan mezarlığa defnedildi.

Gazetecilere konuşan anne Ayfer Ergenoğlu (81), "Allah’ım kimselere evlat acısı vermesin. Bittim ben. Sıra benimdi, ona nasıl sıra geldi. Allah’ım beni affet. Dayanılmaz bir acı. Nur gibi bir çocuktu, herkese dokundu benim yavrum. Kimselere bir şey yapmadı, hasta kurbanı oldu” diyerek gözyaşı döktü.

Baba Fuat Ergenoğlu (84), “Ömrünün baharında gitti. Bunca sene uğraştı, didindi, tam vatanına, evlatlarına faydalı olacak bir dönemde gitti. Bunlar birer kahraman ama bunu bilen yok. Bir bilebilseler” diye konuştu.

2 çocuk babası olan Ergenoğlu, 14 Eylül 2020'de sosyal medya hesabında maske uyarısında bulunmuştu. Ergeroğlu, "Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim" demişti.