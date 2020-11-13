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İşte Bill Gates ve eşinin yatırım yaptığı 4 aşı üreticisi
Coronavirüse karşı geliştirilen projelere maddi destek sağlaması ile gündemde olan Bill Gates, on milyonlarca dolar harcadı. Gates çifti, dört coronavirüs aşısına yatırım yaptı. Detaylar haberimizde...
İşte Bill Gates ve eşinin yatırım yaptığı 4 aşı üreticisi
13 Kasım 2020 10:40 - NTV
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates ABD merkezli şirketteki görevini bıraktıktan sonra tüm mesaisini hayır işlerine ayırmış durumda.

Online alışveriş platformu Amazon'un sahibi  Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci  ismi olan Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in yönettiği Gates Vakfı, dünyanın ortak gündemi haline gelen koronavirüse karşı pek çok projeye destek sağlamış durumda.

2008 yılından itibaren Gates Vakfı'na servetlerinden yaklaşık 45 milyar dolar aktaran çift, koronavirüse karşı geliştirilen 4 projeye destek oldu.

Geçtiğimiz haftalarda aşı çalışmalarında en umut vadeden projenin Pfizer'a ait olduğunu belirten Bill Gates, vakıf adına söz konusu şirkete ilk yatırımı 2002 yılında yapmıştı.

Koronavirüs aşısını Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu  BioNTech firması ile birlikte geliştiren Pfizer, üçüncü faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasının yüzde 90 engellendiğini duyurmuştu.

Gates Vakfı BioNTech’e ilk yatırımını ise koronavirüs salgınından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech’e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. 

BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Şirket geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Covid-19 aşı adayının ilk klinik aşamaya geldiğini duyurmuştu. 

Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı. 

Vir Biotechnology koronavirüs salgını ile birlikte bu alanda da araştırmalar başlattığını duyurmuştu.

Vir Biotechnology, İngiliz ilaç şirketi  GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen antikor tedavisinin son aşama insan deneylerine geçtiğini duyurmuştu.

'Vir-7832' olarak adlandırılan tedavinin tüm testleri başarı ile geçmesi durumunda 2021 yılında piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 bill gates microsoft pfizer biontech curevac vir biotechnology glaxosmithkline

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