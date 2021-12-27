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İsviçre'den 'Ronapreve' ilacının COVID-19 tedavisinde kullanımına onay
İsviçre'nin resmi ilaç otoritesi Swissmedic, Covid-19 tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı ilacın kullanımını onayladı.
İsviçre'den 'Ronapreve' ilacının COVID-19 tedavisinde kullanımına onay
27 Aralık 2021 17:00 - İHA Mehmet Koca
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İsviçre'nin resmi ilaç otoritesi Swissmedic, İsviçreli ilaç şirketi Roche ve ABD'li Regeneron tarafından Covid-19’a karşı ortaklaşa üretilen monoklonal antikor ilacı Ronapreve’in kullanımına onay verdi.

Covid-19’a karşı hem koruyucu hem de iyileştirici özeliğe sahip Ronapreve’in hafif ila orta şiddette semptomları olan vakalarda, hastaneye yatış ve ölüm riskini aynı zamanda virüsle temastan sonra enfeksiyonun yayılma riskini azalttığı belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kasım ayında Ronapreve’in kullanıma onay vermişti. EMA, Ronapreve'in, hastalığın şiddetli seyretme riski bulunan, en az 40 kilo ağırlığındaki ve 12 yaşından büyük kişilere kullanılmasını tavsiye etmişti. İlaç ayrıca, Japonya, İngiltere, Avustralya, ABD ve Kanada’da kullanım onayı almıştı.

EMA, COVID-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti

 

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ronapreve isvicre covid-19 tedavisi swissmedic onay

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