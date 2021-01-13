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İtalya İlaç Ajansı Genel Müdürü açıkladı: 'Çin aşısı Avrupa'nın muhtemel aşı adayı olabilir'
İtalya İlaç Ajansı (AIFA) Genel Müdürü Nicola Magrini, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen Çin aşısının (Sinovac), Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini bildirdi
İtalya İlaç Ajansı Genel Müdürü açıkladı: 'Çin aşısı Avrupa'nın muhtemel aşı adayı olabilir'
13 Ocak 2021 17:59 - AA
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İtalya İlaç Ajansı (AIFA) Genel Müdürü Nicola Magrini, Radio24'te yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yakında Çin aşısını inceleyebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin aşısının (Sinovac), Avrupa'nın değerlendirmesine tabi tutulması muhtemeldir. Gerekli titizlikle testleri geçmesi durumunda başka bir aday aşı olabilir."

Bu konuda rekabeti memnuniyetle karşılayacaklarının altını çizen Margini, böyle bir şeyin gerçeğe dönüşmesi halinde bunun hem Çin hem de Avrupa için ilginç bir mekanizma olacağını vurguladı.

Margini, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu, duvarların ve engellerin kalktığı, araştırma ve üretimin, antibiyotikler için olduğu gibi gerçekten küresel olduğu anlamına gelir."

Yaygın aşılama kampanyasına 27 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech aşılarıyla başlayan İtalya, hafta başında da Moderna aşısından temin etmişti.

Aşılamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ilk sırada yer alan İtalya'da aşılananların sayısı 800 bin 730'a ulaştı.

Anahtar Kelimeler:

avrupa ilac ajansi cin asisi sinovac italya aifa

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