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İtalya Sağlık Bakanı'ndan Ronaldo eleştirisi! 'Kuralları ihlal etti'
İtalya Sağlık Bakanı, Cristiano Ronaldo'nun üçüncü test sonucunu beklemeden İtalya'ya dönmesini eleştirdi.
İtalya Sağlık Bakanı'ndan Ronaldo eleştirisi! 'Kuralları ihlal etti'
16 Ekim 2020 09:39 - Haber7
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İtalya Sağlık Bakanı Vincenzo Spadafora, konuk olduğu Radio Uno programında Cristiano Ronaldo'nun salgın yasaklarını ihlal ettiğini açıkladı.

Spadafora, ilk test sonucu pozitif çıktıktan sonra ikinci sonucu negatif çıkan Portekizli futbolcunun, üçüncü testi beklemeden İtalya'ya dönmesine tepki göstererek, "Sağlık otoritelerinin izni olmadan hareket etti. Protokolleri ihlal ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Juventus'un 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Crotone ve 20 Ekim'deki Dinamo Kiev maçlarını kaçıracak.

Spadafora programda ayrıca, stadyumların boş kalmaya devam edeceğini, %25 doluluk ile seyirci alınmasının reddedildiğini ve Kasım ortasına kadar bu kararların değişmeyeceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:

italya saglik bakani cristiano ronaldo

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