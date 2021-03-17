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İtalya ve Fransa, AstraZeneca aşısı için Avrupa İlaç Ajansının değerlendirmesini bekliyor
İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımını durdurdukları AstraZeneca’nın yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını görüştü
İtalya ve Fransa, AstraZeneca aşısı için Avrupa İlaç Ajansının değerlendirmesini bekliyor
17 Mart 2021 11:49 - AA
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İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmelerinde, kullanımını 18 Mart Perşembe gününe kadar ihtiyaten durdukları AstraZeneca aşısına ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından AstraZeneca aşısına yönelik yürütülen ek analizlerin sonuçlanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"EMA'dan bugün yapılan ön açıklamalar cesaretlendiricidir. İki lider, EMA analizinin olumlu sonuçlanması halinde, AstraZeneca aşısının uygulanmasını hızlı şekilde yeniden başlatmaya hazırdır."

EMA Başkanı Emer Cooke, bugün düzenlediği basın toplantısında, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının faydalarının, risklerinden daha fazla olduğunu ve bilimsel incelemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

AstraZeneca aşısının kullanımı, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.​​​​​​​

Anahtar Kelimeler:

italya astrazeneca fransa avrupa birligi ema

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