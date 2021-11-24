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İtalya’da 3. doz aşı için bekleme süresi 5 aya indirildi
Covid vakalarının artışa geçtiği İtalya'da hükümet, 3. doz (hatırlatma dozu) aşıların son dozdan 5 ay sonra yapılmasına karar verdi.
İtalya’da 3. doz aşı için bekleme süresi 5 aya indirildi
24 Kasım 2021 12:05 - BBC News Türkçe Övgü Pınar
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Sağlık Bakanı Roberto Speranza dün akşam yaptığı açıklamada İtalya İlaç Ajansı'nın (AIFA) onay vermesiyle, ilk aşı dozlarını tamamlayanların 5 ay sonra takviye doz yaptırabileceğini duyurdu. İtalya'da bugüne kadar 40 yaş ve üzerindekilere hatırlatma dozu için son aşı dozundan 6 ay sonrasına randevu veriliyordu.

Takviye dozu için bekleme süresinin 6 aydan 5 aya indirilmesi kararı bugün resmi gazetede yayımlanarak yarından itibaren uygulamaya geçecek.

Sağlık Bakanı Speranza, "Takviye dozu, kendimizi ve etrafımızdakileri korumak için kritik önemde. AIFA'nın da son görüşünü bildirmesinin ardından, takviye dozları ilk aşı döngüsünü tamamladıktan 5 ay sonra yapılabilecek. Daha güçlü olmak için hepimiz aşılanalım" dedi.

İtalya'da son haftalarda vaka sayıları artışa geçmiş ve Mayıs'tan bu yana ilk kez geçen hafta yeni vakalar günde 10 binin üzerine çıkmıştı. Son olarak dün açıklanan verilere göre son 24 saat içinde yeni vaka sayısı 6 bin 404, can kaybı 70 oldu.

Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 87'si en az bir doz aşı yaptırmış durumda. Ancak aşıların etkinliğinin zamanla azalmasının da etkisiyle kış mevsiminde yeni kapanma tedbirlerine ihtiyaç duyulmaması için 3. doz çağrıları yapılıyor.

'Süper Yeşil Pasaport' gündemde

Ayrıca hükümete, "Süper Yeşil Pasaport" uygulaması çağrıları da geliyor. İtalya'da halen yeşil pasaport (Covid sertifikası) zorunluluğu tüm işyerlerinde ve restoranlar, barlar, sinemalar, müzeler, stadyumlar gibi geniş kapsamlı bir alanda uygulanıyor. Yeşil pasaport, aşı yaptıranlara, Covid-19 geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif olanlara veriliyor.

"Süper Yeşil Pasaport" olarak anılan sertifikalarınsa yalnızca aşı yaptıran ya da hastalığı geçirip bağışıklık kazananlara verilmesi, test sonucunun kabul edilmemesi gündemde.

İtalyan basınına göre, olası yeni tedbirler için hükümetle görüşme yapan bölge yönetimleri, süper yeşil pasaport uygulamasının devreye girmesini talep etti. Bölge yönetimlerinin genel olarak, olası yeni kısıtlayıcı tedbirlerin aşı yaptıranları kapsamamasını savunduğu belirtiliyor.

Yaklaşan Noel döneminde yeni kapama tedbirlerine ihtiyaç duyulmasını ve kış turizmi sektörünün zora girmesini önlemek amacıyla "süper yeşil pasaport" uygulaması gündeme geldi.

Hükümetin bu konuda ve olası yeni tedbirlerle ilgili kararını bu hafta alması bekleniyor.

Süper yeşil pasaportun, yalnızca vaka sayıları ile hastane doluluk oranı yüksek olan bölgelerde ve sinema, restoran gibi sosyalleşme alanlarında uygulanması da söz konusu olabilir.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Andrea Costa bu konuyla ilgili olarak, "Aşı yaptırmama kararı alanların çalışma hakkı ve temel hakları elbette güvence altına alınmalı ancak aşı yaptırmayanlara daha fazla kısıtlama getirilmesi adil olur" dedi.

Anahtar Kelimeler:

italya covid-19 3doz bekleme suresi hatirlatma dozu

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