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İtalya'da COVID-19 aşıları Ocak ayından itibaren ücretsiz yapılacak: Öncelik sağlık çalışanları ve yaşlılar olacak
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kovid-19'a aşılarının ocak ayından itibaren ücretsiz uygulanmasının başlayacağını söyledi.
İtalya'da COVID-19 aşıları Ocak ayından itibaren ücretsiz yapılacak: Öncelik sağlık çalışanları ve yaşlılar olacak
02 Aralık 2020 15:41 - AA
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Speranza, parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında vaka eğrisinde başlayan düşüşe değinerek "Durum hala çok ciddi, kesinlikle küçümsenmemeli. Yürürlüğe koyduğumuz tedbirler işliyor. Hükümetin amacı, genel bir kapanmaya gitmeden salgın eğrisini düşürmek." diye konuştu.

Salgında ikinci dalganın hala yüksek seyrettiğini dile getiren Speranza,şu ifadeleri kullandı: 

"İlk alınan sonuçların sabit gitmesi için diğer haftalarda da fedakarlıklara devam edilmesi lazım. Aldanmayalım. Gardımızı düşürürsek üçüncü dalga kapıda." 

İtalya Sağlık Bakanı, Ocak ayında salgınının 3. dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için yılbaşı ve Noel tatillerine en yüksek düzeyde ciddiyetle yaklaşmaları gerektiğini, ocak ayında yeniden kapanma istemediklerini söyledi.

Speranza, 25-26 Aralık ve 1 Ocak 2021'i kapsayacak şekilde bölgeler ve şehirler arası seyahatin sınırlandırılacağının sinyalini verdi.

- İtalya'nın 202 milyon doz aşı seçeneği var

Speranza, aşının satın alınmasının merkezileştirildiğini ve ücretsiz uygulanacağını açıklarken şu ifadelere yer verdi:

"Muhtemelen her aşılama için iki doz aşıya ihtiyaç duyulacak. İtalya'nın 202 milyon doz aşı seçeneği var. İlk dozlar, ocak ayından itibaren verilmeye başlanabilir. Aşıda öncelikli kategoriler; sağlık çalışanları, sosyal sağlık hizmetleri çalışanları ve huzurevleri sakinleri ile buralarda çalışanlar." 

Bakan Speranza, Kovid-19 aşısını bu aşamada herkes için zorunlu kılmak istemediklerini, aşıyla bir an önce sürü bağışıklığına ulaşmak istediklerini ifade etti.

Speranza, aşının ülke içindeki dağıtımına ordunun da katkı vereceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 ikinci dalga italya asi

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