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İtalya'da COVID-19'u atlatanlara tek doz aşı yapılacak
İtalya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsü (COVID-19) atlatan kişilere tek doz aşı yapılabileceğini duyurdu
İtalya'da COVID-19'u atlatanlara tek doz aşı yapılacak
04 Mart 2021 16:53 - İHA
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Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkede aşılama uygulaması devam ediyor. İtalya'dan sürece dair dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsü atlatan kişilere iki doz yerine bir doz aşı yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Uygulamanın son 3-6 ay içinde koronavirüsü geçiren kişiler için geçerli olduğu vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce semptom gösteren veya göstermeyen koronavirüs hastaları için yalnızca bir doz aşı yapılması düşünülüyor."

İtalya İlaç Ajansı (Aifa) da daha önce COVID-19'u atlatan hastalara tek doz aşı yapılmasının yeterli olacağı yönünde görüş bildirmişti. 60 milyon nüfuslu İtalya'da yaklaşık 4,7 milyon doz aşı yapılırken, 1,5 milyon kişi ise aşının ikinci dozunu aldı.

Öte yandan Fransa ve İspanya da geçtiğimiz ay koronavirüsü atlatanlara tek aşı dozu yapılacağını açıklamıştı.

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