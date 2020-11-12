Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İtalya'da Kovid-19 alarmı: Sağlık sisteminin çökmemesi için karantina şart
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında artan vaka sayıları bazı bölgelerde hastanelerin kapasitelerini zorluyor.
İtalya'da Kovid-19 alarmı: Sağlık sisteminin çökmemesi için karantina şart
12 Kasım 2020 14:05 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle Napoli’deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu. Söz konusu görüntüde diğer Kovid-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.

Il Messaggero gazetesinin haberinde, ülkede infiale yol açan görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, Campania'daki durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdiği belirtildi.

Campania Bölgesi’nde hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle bazı hastaların tedavi olmak için kuzeydeki Lazio Bölgesi’ne gittikleri ifade edildi. Kuzeydeki Torino kentinde de İtalyan ordusunun Juventus Futbol Kulübünün stadının çevresine sahra hastanesi kurduğu bildirildi.
Kentte daha önce de hastane kapasiteleri dolduğu için Kovid-19 hastalarının kiliselere yerleştirildiği basına yansımıştı.

Salgının ikinci dalgasıyla ilk dalgadaki ulusal boyutta genel karantina tedbirinin yerine bölgesel tedbirler uygulayan İtalyan hükümetinin Campania'daki risk seviyesi dolayısıyla tedbirleri artırıp arttırmamayı gelecek verilere göre değerlendireceği belirtiliyor.

İtalyan Tabipler Birliği'nden karantina çağrısı

İtalya Tabipler Birliği başta olmak üzere farklı branşlardan doktor ve hemşire birlikleri ise ülkede sağlık sisteminin çökmemesi için topyekun karantina uygulamasına gidilmesi çağrısı yapıyor.

Salgının ikinci dalgasına diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç giren İtalya'da vaka sayıları son bir ayda hızlı şekilde yükseldi. Ülkede dün 32 bin 961 yeni vaka kaydedilirken, salgının başladığı şubattan bu yana Kovid-19 bulaşanların sayısı 1 milyonu aştı ve ölü sayısı da 43 bine yaklaştı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 saglik bakani roberto speranza salgin italya tabipler birligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.