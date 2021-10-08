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İtalya'dan mRNA aşılarının etkinliği üzerine araştırma: 7.aydan sonra koruyuculukta düşüş görülmüyor
İtalya’daki Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) verilerine göre genel nüfusta mRNA aşılarının ikinci dozundan yedi ay sonra etkinlikte düşüş görülmüyor.
İtalya'dan mRNA aşılarının etkinliği üzerine araştırma: 7.aydan sonra koruyuculukta düşüş görülmüyor
08 Ekim 2021 09:51 - Diken
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ISS ve sağlık bakanlığı tarafından hazırlanan rapor için 29 Ağustos tarihine kadar mRNA aşılarının (Pfizer/BioNTech ve Moderna) iki dozunu da olan 29 milyondan fazla kişinin verileri incelendi.

Buna göre genel nüfusta hastalığa yakalanmaya karşı etkinlik yedi ay sonra yüzde 89’da kalıyor. Hastaneye yatırılma ve ölüme karşı koruma oranı ise ikinci dozdan altı ay sonra sırasıyla yüzde 96 ve yüzde 99 olarak açıklandı.

Ancak belli gruplarda aşının etkinliğinde düşüş görüldü.

Bağışıklığı baskılanmış kişilerde aşının hastalığa karşı koruma oranı ikinci dozdan 28 gün sonra düşüyor. Düşüş miktarı bağışıklık sitemini zayıflatan hastalığın ne olduğuna bağlı olarak değişiyor.

Komorbiditesi (Hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, KOAH, böbrek hastalığı vb.) olan kişilerde hastalıktan koruma oranı ikinci dozdan 28 gün sonra yüzde 75 oranındayken yedi ay sonra yüzde 52’ye kadar düşüyor.

80 yaş üstü kişilerde ise etkinliğin az da olsa düştüğü ancak yine de yüzde 80’in üzerinde kaldığı belirtildi.

Alfa-Delta karşılaştırması

Raporda aşının Alfa ve Beta varyantlarına karşı etkinliğine de karşılaştırmalı olarak bakıldı. Alfa’nın baskın olduğu dönemde hastalığa karşı koruma yüzde 84,8 olarak hesaplanırken, Delta’nın yaygın olduğu dönemde bu oran yüzde 67,1’e düştü. Hastaneye yatışa karşı koruma oranın ise yüzde 91,7’den yüzde 88,7’ye indiği görüldü.

Anahtar Kelimeler:

italya iss mrna etkinlik koruyuculuk kovid-19 asisi

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