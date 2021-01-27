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İtalyan doktor, pandeminin yoğun günlerinde yatakları boşaltmak için en az iki hastayı öldürmekle suçlanıyor
Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden İtalya'da bir doktor, pandeminin doruğa vardığı dönemde yatakları boşaltmak için en az iki hastayı öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı
İtalyan doktor, pandeminin yoğun günlerinde yatakları boşaltmak için en az iki hastayı öldürmekle suçlanıyor
27 Ocak 2021 17:41 - Sputnik
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İtalyan savcıların hazırladığı iddianamede Carlo Mosca isimli 47 yaşındaki doktor, Mart 2020'de Lombardiya bölgesindeki bir hastanede tedavi gören Natale Bassi (61) ve Angelo Paletti'yi (80) aşırı dozda anestezi vererek öldürmekle itham edildi. 

Hemşirelerin mesajlaşmaları kanıt oluşturdu

Hemşireler arasındaki WhatsApp mesajlaşmalarında, 'deli' diye niteledikleri Mosca'nın başhekimi olduğu acil serviste yatak boşaltmak için hastaları öldürdüğüne dair şüphelerini dile getirdikleri belirtildi.

3 hastanın daha ölümleri soruşturuluyor

Mosca'nın cinayetlerini örtbas etmek için hastaların tıbbi kayıtlarını değiştirdiği iddiaları üzerinden başka 3 hastanın daha ölümlerinin polis tarafından soruşturulduğu aktarıldı.

Mantua'daki evinde ev hapsine alınan Mosca, hakkındaki suçlamaları 'temelsiz' diyerek reddetti.

Entübe etmediği halde anestezi yaptı

İddianameye göre doktor kurbanlarına acilde COVID-19 hastaları entübe edilirken kullanılan Süksinilkolin ve Propofol gibi anestezik materyalleri tatbik etti. Ancak kurbanlar entübe edilmediğinden, Mosca'nın bu anestezik materyalleri kullanması için bir neden yoktu. 

Mosca hakkında Nisan 2020'de yapılan anonim bir şikayetin ardından WhatsApp mesajlarına el koyan savcılara göre, mesajlar, doktorun hemşireleri kendisiyle işbirliğine zorlama girişimlerini gözler önüne seriyor.

Hemşirelerden yalan ifade istedi

Soruşturulduğunu öğrendiğinde Mosca'nın hemşirelerden hikayenin uygun bir versiyonu üzerinde hemfikir kalmalarını istediği, bu kapsamda onları yalan beyan etmeye teşvik ettiği belirtildi.

'O istiyor diye hastaları öldürecek değilim'

Hemşireler birbirlerine attıkları mesajlarda şunları yazdı:

"Senden de entübe etmedeği halde uyuşturucuları vermeni istedi mi?"

"O yatakları boşaltmak istiyor diye hastaları öldürecek değilim."

"Bu, delilik."

İddianameye göre Mosca anestezi yaparken meslektaşlarından odayı terk etmelerini istiyordu.

Bir hemşire "Daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmemişti" tepkisini verdi.

Diyabet ve kalp hastası olan Bassi, 20 Mart'ta, Paletti 2 gün sonra öldü.

Kasım 2019-Nisan 2020'de Süksinilkolin ve Propofol siparişlerinde yüzde 70'lik bir artış kaydedilmesine rağmen o dönemde hastanede sadece 5 hasta entübe edildi.
 

Anahtar Kelimeler:

doktor asiri doz anestezi suksinilkolin propofol

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