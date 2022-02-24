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İzlanda: Hedef 'mümkün olduğunca çok kişinin' koronaya yakalanması
İzlanda, tüm kısıtlamaları kaldırdıktan sonra "mümkün olduğunca çok kişinin" Kovid-19'a yakalanmasının hedeflendiğini bildirdi.
İzlanda: Hedef 'mümkün olduğunca çok kişinin' koronaya yakalanması
24 Şubat 2022 08:35 - AA Emel Öz
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Independent gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı "yaygın toplumsal direnç" elde etmenin amaçlandığı belirtildi.

Mümkün olduğunca çok insanın koronavirüse yakalanmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Kovid-19'a karşı yaygın toplumsal direnç salgının ana çıkış yoludur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "sürü bağışıklığı" olarak da adlandırılan yaygın toplumsal direnci elde etmek için aşıların ciddi hastalıklara karşı iyi koruma sağlamalarına rağmen, virüsün olabildiğince çok kişiye bulaşmasının gerektiği belirtildi.

Yaklaşık 368 bin nüfuslu İzlanda'da şimdiye kadar 115 binden fazla kişi virüse yakalanırken, 60 kişi yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler:

izlanda koronavirus mumkun oldugunca cok kisi kisitlama

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