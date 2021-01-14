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İzmir Valiliğinden COVID-19 hastasından ücret istendiği iddialarına yalanlama geldi
İzmir Valiliği, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören hastadan ücret istendiği şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi
İzmir Valiliğinden COVID-19 hastasından ücret istendiği iddialarına yalanlama geldi
14 Ocak 2021 09:47 - AA
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Torbalı Devlet Hastanesinde COVID-19 tanısı ile tedavi gören hastadan tedavi ücretlerinin istendiği ve parayı ödemeyince tutanakla taburcu edildiği" şeklinde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Buna ilişkin basın açıklaması yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hastanın COVID-19 tanısı ile 3 gün süreyle Torbalı Devlet Hastanesinde takip ve tedavisi yapılmıştır. Bu süreçte hastane idaresi tarafından kendisinden herhangi bir ücret talep edilmemiş olup konu taburculuk sırasında durumun servisteki personellerince tutanak altına alınmasından ibarettir. Sağlık Bakanlığımızın ve yerel idarenin sosyal güvencesi olmayan COVID-19 tanılı hastalardan ücret talebi yönünde bir uygulaması bulunmamaktadır."

Anahtar Kelimeler:

torbali devlet hastanesi covid-19 tedavi ucreti

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