İzmir'de doktorların geliştirdiği sistem sayesinde COVID-19 bulaş riski azaldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli göğüs cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Kenan Can Ceylan, AA muhabirine, Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren hastanelerinde de görevli birçok sağlık çalışanının virüse yakalandığını söyledi.

Virüsün hastanedeki olası yayılım noktalarının belirlenmesi ve tedbir alınmasıyla ilgili toplantılar yaptıklarını aktaran Ceylan, en yüksek risk noktalarından olan akciğer drenajında mevcut sistemi değiştirmek üzere çalışma yaptıklarını bildirdi.

Yoğun bakım veya servislerde Kovid-19 nedeni ile yatan hastaların akciğerlerinde biriken su ve havanın çıkarılması için drenaj tedavisi uygulandığına dikkati çeken Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

"Hastamızın göğüs boşluğuna koltuk altından girerek akciğerinde biriken hava veya sıvıyı tahliye ediyoruz. Tabii bununla beraber çok ciddi oranda bulaşıcı virüs de drenaj şişesine aktarılıyordu. Bu şişenin bir tarafında hava ile teması sağlayan açıklık olduğu için hastalardaki virüsün ortama yayılması en büyük riskti. Bu nedenle birçok sağlık çalışanımız ve ortamda bulunan hasta yakını Kovid-19 bulaş riski altındaydı."

Ceylan, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtre sisteminden yola çıkarak drenaj için ikinci bir şişe daha tasarladıklarını anlatan Ceylan, şöyle devam etti:

"İkinci şişenin içine alkol gibi bir dezenfektan koyduktan sonra çıkışına HEPA filtre yerleştirdik. Böylelikle virüsün dış ortama yayılmasını engelledik."

HEPA filtrenin her hastanede bulunan bir ekipman olduğunu belirten Ceylan, kullandıkları sistemin basit, güvenilir, her hastanede kolayca bulunabilen ve düşük maliyetli olduğunu dile getirdi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Serkan Yazgan ise HEPA filtreli çift şişe sistemini hastanelerinde görevli 50 doktorun yaptıkları çalışma sonucu geliştirdiğini söyledi.

Yazgan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu sistem sayesinde servislerde bulaş riski azaldı. Hastanemizde 7 aylık bir süreç içinde bu sistemi uygulayan hiçbir ekip çalışanımızda Kovid-19 hastalığına rastlamadık. Sistemin son derece kullanışlı olması, her yerde rahatlıkla kullanılması çok önemli. Sağlık çalışanlarımızın enfekte olmasını engelledi."

Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Gürsoy ise sistemin Türkiye'deki diğer hastaneler ve dünyada da kullanılması için bilimsel makale hazırladıklarını, makalenin yüksek prestijli "European Journal Of Cardio-Thoracic Surgery" tıp dergisinde yayınlandığını kaydetti.

