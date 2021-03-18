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İzmir'de iş yeri hekimi COVID-19'a yenik düştü
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN A.Ş.'de iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Gürdal Gönenç, yakalandığı koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti
İzmir'de iş yeri hekimi COVID-19'a yenik düştü
18 Mart 2021 15:59 - DHA
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Dr. Gürdal Gönenç'in acı haberini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından duyurdu. Soyer sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "İZELMAN Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nde görevli iş yeri hekimlerimizden Gürdal Gönenç'i Covid-19 virüsü nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

49 yaşındaki Gürdal Gönenç, bir süre önce koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:

dr gurdal gonenc is yeri hekimleri covid-19 virusu

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