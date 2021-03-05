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Japonya'da alarm: Daha bulaşıcı COVID-19 varyantlarına ait 234 vaka tespit edildi
Japonya'da yeni tip koronavirüsün "daha bulaşıcı" olduğu iddia edilen varyantlarına ait vaka sayısının 234'e ulaştığı bildirildi
Japonya'da alarm: Daha bulaşıcı COVID-19 varyantlarına ait 234 vaka tespit edildi
05 Mart 2021 08:35 - AA
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Buna göre COVID-19'un Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türlerine ait Japonya genelinde vaka sayısı 234 oldu.

Japonya'nın 19 eyaletinde COVID-19 varyantının saptandığı ve sıralamaya göre Saitama'da 38, Hyogo'da 36, Niigata'da 29 vaka yaşandığı bildirildi.

Üç varyant arasından ülke geneli en yaygın olanın İngiltere'de saptanan tür olduğu kaydedildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) geçen ay sonu itibarıyla varyant vakaların yüzde 93'ünün deniz aşırı seyahatlerle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 varyanti japonya

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