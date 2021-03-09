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Japonya'da COVID-19 aşısından sonra 5 kişide daha yan etki görüldü
Japonya Sağlık Bakanlığı 5 kişinin daha Pfizer-BioNTech aşısı uygulandıktan sonra bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi geçirdiğini açıkladı
Japonya'da COVID-19 aşısından sonra 5 kişide daha yan etki görüldü
09 Mart 2021 10:20 - İHA
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılama seferberliği dünyanın farklı ülkelerinde sürerken, 17 Şubat'tan bu yana sağlık çalışanlarını aşılamayı sürdüren Japonya'da sağlık bakanlığından yeni yan etki açıklaması geldi. Pfizer-BioNTech aşısı uygulanan 5 kişinin daha ölümcül olabilen bir alerjik reaksiyon anafilaksi geçirdiği bildirildi. 20'li ve 50'li yaşlarında olan 5 kadının boğazda kızarıklık ve ağrı benzeri semptomlar geliştirdiği kaydedilirken, şahısların tümünün sağlık durumunun ilaç tedavisinin ardından normale döndüğü belirtildi. Ayrıca 5 kişiden 4'ünün astım ve ilaç alerjisi rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi.

Gözlenen belirtilerin aşı ile kesin bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek üzere inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Anafilaksi vakaları 8'e yükseldi

Son gelişme ülkede COVID-19 aşısı uygulandıktan sonra anafilaksi geliştiren hastaların toplam sayısını 8'e çıkarırken, uzmanlar olağan dışı semptomların aşı ile ilgisi ve hangi belirtilerin anafilaksi olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda detaylı çalışmaların gerekliliğine dikkat çekti.

Ölüme neden olabilir

Aniden gelişen ve ölüme neden olabilen ciddi bir alerjik reaksiyon olarak bilinen anafilaksi genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Anafilaksinin yaygın nedenleri arasında ise böcek ısırmaları, gıdalar ve ilaçlar yer alıyor.

Japonya'da dün itibariyle COVID-19'a yakalanan toplam kişi sayısının 441 bin 292'ye yükseldiği bildirilmiş, ölü sayısı da 8 bin 321 olmuştu.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 japonya pfizer-biontech asisi alerjik reaksiyon anafilaksi

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