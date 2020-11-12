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Japonya'da COVID-19 üçüncü dalga riski
Japonya Tıp Federasyonu (JMA), Ekim ayından bu yana COVID-19 salgınında üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığını açıkladı.
Japonya'da COVID-19 üçüncü dalga riski
12 Kasım 2020 09:18 - AA
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JMA Başkanı Nakagawa Toşio, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke geneli yeni vaka artış hızı geçen aydan bu yana, Hokkaido dahil, yeniden yükseliş gösteriyor ki bunun üçüncü dalga olduğunu düşünebiliriz." dedi.

Sağlık altyapısının önemine dikkati çeken Nakagawa, "Artış bu şekilde sürerse sağlık sistemi zorlanacak. Kovid-19 en yakın zamanda kontrol altına alınmalı." diye konuştu.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 112 bin 880’e, ölü sayısı 1876’ya yükseldi. Vaka sayısı Tokyo’da 33 bin 377’ye, Osaka’da 14 bin 376’ya, Kanagawa’da 9 bin 603’e çıktı.

Anahtar Kelimeler:

nakagawa tosio ucuncu dalga tokyo

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