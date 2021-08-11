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Japonya'da durumu ağırlaşan Kovid-19 hastasına yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı
Japonya'da durumu ağırlaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasını, "yatak kapasitelerinin tamamına yakınının dolu olmasını" gerekçe gösteren yaklaşık 120 hastane kabul etmedi.
Japonya'da durumu ağırlaşan Kovid-19 hastasına yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı
11 Ağustos 2021 10:33 - AA Ahmet Furkan Mercan
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Resmi yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Tokyo metropolünde oturan 50'li yaşlarındaki kişi ağustos başında Kovid-19'a yakalandı.

Evde tedavi gören hasta, iki gün içinde nefes almakta zorlanma dahil ağır semptomlar göstermeye başladı.

Sağlık çalışanlarının, durumu ağırlaşan hastayı yatıracak bir hastane bulmak için 5 saat harcadığı, yaklaşık 120 hastanenin yatışı kabul etmediği öğrenildi.

Hastane yönetimlerinin "yatak kapasitelerinin tamamına yakınının dolu olmasını" gerekçe göstererek hastayı reddettiği bildirildi.

Kovid-19 hastasının sonunda Tokyo'da Nippon Medical School Hastanesi'ne yatırıldığı belirtildi.

Hastanenin NHK'ye konuşan yoğun bakım merkezi yöneticisi Şoci Yokobori, daha önce hiç bu kadar yatış talebi görmediğini söyledi.

Şoci, vaka sayılarının düşürülememesi halinde normalde hayatlarını kurtarılabilecekleri hastaları kurtaramamaktan endişe ettiklerini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

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