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Japonya'da ilk kez görülen Lambda varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
Japonya'da ilk kez tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Lambda" varyantı vakasının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Japonya'da ilk kez görülen Lambda varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
17 Ağustos 2021 09:35 - AA Ahmet Furkan Mercan
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Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki Kovid-19'un "Lambda" varyantı vakasının izi araştırıldı.

Buna göre daha önce Peru'ya seyahat öyküsü bulunan bir kadının, 20 Temmuz'da Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indiği tespit edildi.

Tokyo 2020 Oyunları akreditasyon kartına sahip 30 yaşlarındaki kadının havalimanındaki testi pozitif sonuçlandı.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) vaka izi araştırması sonrası kadının, Kovid-19'un "Lambda" varyantına yakalandığını belirledi.

NIID bu vakanın, ülkedeki ilk "Lambda" varyantı vakası olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak Peru'da görüldüğünü duyurduğu varyantı, haziranda "izlenmesi gereken varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.

Anahtar Kelimeler:

japonya lambda varyanti 2020 tokyo olimpiyatlari

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