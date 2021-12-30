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Johnson and Johnson aşısının iki dozu Omicron'a bağlı hastaneye yatışları yüzde 85 önlüyor
Güney Afrika'da Johnson and Johnson'un ürettiği Kovid-19 aşılarının pekiştirici dozlarının, Omicron varyantının yol açtığı hastaneye yatışları yüzde 85 azalttığı bildirildi.
Johnson and Johnson aşısının iki dozu Omicron'a bağlı hastaneye yatışları yüzde 85 önlüyor
30 Aralık 2021 13:56 - AA Tufan Aktaş
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Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyinin yaptığı son araştırmada, tek doz olarak kullanılan Johnson & Johnson (J&J) aşılarının ikinci dozunu olan kişilerin hastaneye yatışlarında büyük azalma görüldüğü ifade edildi.

Araştırmacılar, ülkede Omicron varyantının en yaygın olduğu kasım ve aralık aylarında yürüttükleri çalışmada, ikinci doz aşısını olan yaklaşık 70 bin sağlık çalışanını ve negatif test sonucu alınan aşılanmamış kişileri inceledi.

İlk dozda yüzde 63 koruma sağlayan aşının pekiştirici dozdan sonra hastaneye yatışları yüzde 85'e kadar azalttığı gözlemlendi.

Güney Afrika, sağlık çalışanlarının ardından halka da ikinci doz J&J aşısını olma çağrısı yapmıştı.

Yeni varyant, ilk olarak 25 Kasım'da Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'da tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

johnson anda johnson omicron varyanti hastaneye yatis

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