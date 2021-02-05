Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Johnson & Johnson, tek dozluk aşısının onayı için FDA'ya başvurdu
Johnson & Johnson tek doz COVID-19 aşısının acil kullanım için FDA’ya başvurdu. FDA ise 26 Şubat’ta bu talebi görüşmek üzere toplanacağını duyurdu
Johnson & Johnson, tek dozluk aşısının onayı için FDA'ya başvurdu
05 Şubat 2021 11:06 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-İlaç üreticisi Johnson & Johnson, ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) tek dozluk COVID-19 aşısının acil kullanım onayı için başvuru yaptı. Aşının küresel çapta gerçekleştirilen denemelerinde yüzde 66 oranında etkin olduğuna yönelik rapor çıkarılmıştı.

FDA ilaç şirketinin acil kullanım yetkisi talebini tartışmak üzere 26 Şubat'ta Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi toplantısının planladığını duyurdu. Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan gelen aşılar da böyle bir toplantıdan bir gün sonra onaylanmıştı.

J & J'nin tek dozluk COVID-19 aşısının, İngiltere’de ve Güney Afrika’da mutasyona uğrayan virüsün aşılardaki etkinliği düşürebilme potansiyeline karşın, aşı arzını artırmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının aksine, J & J'ler ikinci bir aşıya gerek duymuyor ve dondurularak muhafaza edilmeleri gerekmiyor.

Mart ayında piyasaya sürülmesi hedefleniyor

J&J’nin baş bilim sorumlusu Paul Stoffels, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında, aşıyı Mart ayında piyasaya sürme yolunda ilerlediklerini söylemişti.

J&J, birkaç küresel sağlık ajansına sürekli sunumlar yaptığını ve önümüzdeki haftalarda Avrupa İlaç Ajansına Koşullu Pazarlama Yetkisi Başvurusu sunacağını söyledi.

J&J'nin başvurusu, 451 bin 145'ten fazla Amerikalının ve dünya çapında 2 milyon 271 bin 152 kişinin salgınla savaşma noktasında umutlarını artırdı.

Bu gelişmeler üzerine, Perşembe günü Johnson & Johnson’ın hisseleri yaklaşık yüzde 1 artarken, Moderna’nın yüzde 0,7düştü; Pfizer’in ise hissesi çok az değişti.

Amerika Birleşik Devletleri, J & J'nin yılın ilk yarısında tedarik etmeyi beklediğini söylediği 100 milyon doz için 1 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca ek 200 milyon doz satın alma seçeneğine sahiptir.

2021 yılı için hedef 1 milyar doz

Acil kullanım onayı üzerine dozların teslimatına hazır olduğunu bildiren şirket; ABD, Avrupa, Güney Afrika ve Hindistan'da üretim ile 2021'de 1 milyar doz teslim etmeyi hedefliyor.

J & J'nin sekiz ülkede yaklaşık 44 bin gönüllünün katıldığı denemesinde, COVID-19'a karşı koruma seviyesi ABD’de yüzde 72, Latin Amerika'da yüzde 66 ve varyantların dolaşımda olduğu Güney Afrika'da yüzde 57 idi.

Anahtar Kelimeler:

fda covid-19 tek dozluk covid-19 asisi acil kullanim onayi johnson-johnson

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.