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Johnson & Johnson'dan flaş açıklama: Grip aşısı gibi her yıl yapılması gerekebilir
Koronavirüse karşı aşı üreten firmalardan ABD'li ilaç şirketi JohnsonJohnson’ın CEO’su Alex Gorsky, gelecek birkaç yıl boyunca Covid-19 aşısının tıpkı grip aşısı gibi yılda bir kere yapılması gerekebileceğini söyledi. Virüsün yayıldıkça mutasyona uğramaya devam edeceğini belirten Gorsky, aşıların da mutasyonlara karşı geliştirilebileceğini söyledi
Johnson & Johnson'dan flaş açıklama: Grip aşısı gibi her yıl yapılması gerekebilir
11 Şubat 2021 11:26 - NTV
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Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky, mevsimsel grip aşıları gibi, insanların yıllık olarak Covid-19'a karşı aşı olmalarının gerekebileceğini söyledi.

CNBC’de yaptığı açıklamada Gorsky, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üzülerek söylüyorum ki virüs yayıldıkça mutasyona uğramaya devam edecektir” ifadelerini kullanırken ‘‘Virüsün uğradığı her mutasyon, antikorları savuşturma yeteneği üzerinde de gelişim sağlayacaktır. Bu durum tedavilere etki geliştirebileceği gibi aşılara da farklı durumlar geliştirebilir.” 

LOJİSTİK AVANTAJI

Johnson & Johnson, geçtiğimiz hafta acil kullanım onayı için ABD’de başvuruda bulunmuş, Avrupa’daki acil kullanım onayı için de önümüzdeki haftalarda başvuruda bulunacağını bildirmişti.

Alex Gorsky, aşılarının diğer aşılara göre daha avantajlı olduğunu, diğer aşıların iki doz uygulanırken kendi aşılarının tek doz uygulandığı için lojistik avantajlarının olduğunun altını çizmişti.

‘SON HIZ ÇALIŞIYORUZ’

Gorsky, CNBC'ye, şirketin ilk önceliğinin ABD yetkilendirmesi için FDA ile çalışmak olduğunu söyledi. J&J'ın aşı üretimi üzerinde "son hızda" çalıştığını ve şirketin, aşının 100 milyon dozunu Haziran ayı sonuna kadar ABD'ye ulaştırma hedefine ulaşacağından "son derece emin" olduğunu söyledi.

Johnson & Johnson, 29 Ocak’ta yayınladığı raporda aşı adayının küresel deneylerde enfeksiyonu önleme oranının yüzde 66 olduğunu açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

johnson johnson covid-19 fda grip asisi koronavirus

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