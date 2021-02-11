Johnson & Johnson'dan flaş açıklama: Grip aşısı gibi her yıl yapılması gerekebilir

Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky, mevsimsel grip aşıları gibi, insanların yıllık olarak Covid-19'a karşı aşı olmalarının gerekebileceğini söyledi.



CNBC’de yaptığı açıklamada Gorsky, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üzülerek söylüyorum ki virüs yayıldıkça mutasyona uğramaya devam edecektir” ifadelerini kullanırken ‘‘Virüsün uğradığı her mutasyon, antikorları savuşturma yeteneği üzerinde de gelişim sağlayacaktır. Bu durum tedavilere etki geliştirebileceği gibi aşılara da farklı durumlar geliştirebilir.”

LOJİSTİK AVANTAJI

Johnson & Johnson, geçtiğimiz hafta acil kullanım onayı için ABD’de başvuruda bulunmuş, Avrupa’daki acil kullanım onayı için de önümüzdeki haftalarda başvuruda bulunacağını bildirmişti.

Alex Gorsky, aşılarının diğer aşılara göre daha avantajlı olduğunu, diğer aşıların iki doz uygulanırken kendi aşılarının tek doz uygulandığı için lojistik avantajlarının olduğunun altını çizmişti.

‘SON HIZ ÇALIŞIYORUZ’

Gorsky, CNBC'ye, şirketin ilk önceliğinin ABD yetkilendirmesi için FDA ile çalışmak olduğunu söyledi. J&J'ın aşı üretimi üzerinde "son hızda" çalıştığını ve şirketin, aşının 100 milyon dozunu Haziran ayı sonuna kadar ABD'ye ulaştırma hedefine ulaşacağından "son derece emin" olduğunu söyledi.



Johnson & Johnson, 29 Ocak’ta yayınladığı raporda aşı adayının küresel deneylerde enfeksiyonu önleme oranının yüzde 66 olduğunu açıklamıştı.