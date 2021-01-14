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Johnson & Johnson’ın tek dozluk COVID-19 aşısı 71 gün boyunca antikor üretiyor
ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson, koronavirüsü aşılarında doz sorununu çözmeye hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği aşının, tek dozla 71 gün boyunca antikor üretimi sağladığı ortaya çıktı
Johnson & Johnson’ın tek dozluk COVID-19 aşısı 71 gün boyunca antikor üretiyor
14 Ocak 2021 16:26 - Sözcü
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Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüsü dünya genelinde 92 milyonu aşkın insana bulaştı, 1,9 milyondan fazla kişi de hayatını kaybetti.

Salgını bitirmek için geliştirilen aşılardan Pfizer-BioNTech ve Moderna, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansından (EMA) onay alarak uygulanmaya başlasa da, yeterli üretim kapasitesinin bulunmaması nedeniyle aşıların tek ya da çift doz olarak kullanılması tartışılıyor.

Daha çok kişinin hızlıca aşılanması için değerlendirilen bu yöntemlerin ışığında ABD’li Johnson & Johnson (J&J) şirketinden kritik bir açıklama geldi. J&J’nin geliştirdiği aşının ön çalışma sonuçları ortaya çıkarken, aşının başarılı bir şekilde antikor oluşturduğu belirtildi.

57 gün içinde antikor oluşumu

Sonuçları New England Journal of Medicine’da yayınlanan çalışmada, aşının 18-55 yaş arası ve 65 yaş üstündeki tüm gönüllülerde etkili olduğu öğrenildi. Aşının tek doz olarak uygulanması rakiplerinden ayrılan en önemli özelliği olurken, aşı uygulandıktan sonra 57 gün içinde antikor oluşumu gerçekleştiği ifade edildi.

Yüzde 80 ve üzerinde etkinlik oranına ulaşması beklenen aşının, 71 gün boyunca antikor üretimi sağlayarak virüse karşı koruduğu vurgulandı.

Üretim hedefi tutmuyor

Aşıyla ilgili kapsamlı test sonuçlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenirken, en büyük sorunlardan biri ise üretimde geride kalınması. Yetkililer, şubat ayına kadar 12 milyon doz, Nisan ayı itibarıyla da 60 milyon doza ulaşma hedefi bulunan J&J’nin, 2021’in ilk yarısında tek haneli rakamlarda kalacağını öngörüyor.

Anahtar Kelimeler:

fda ema johnson johnson antikor covid-19

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