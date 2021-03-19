Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus geri döndü! Elimizde telefon hastalara yatak arıyoruz!
Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda artan Covid-19 vakalarına dikkat çekerek, “Kabus geri döndü” dedi. Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar da, “Yatış gereksinimi olan hastalar sıraya alınıp boş yatak bekliyor” diyerek Tutluoğlu’na destek verdi
Kabus geri döndü! Elimizde telefon hastalara yatak arıyoruz!
19 Mart 2021 10:53 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kontrollü normalleşme sürecinden sonra Covid-19 vakalarındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kabus geri döndü. Elimizde telefon yatması gereken hastalara yatak arıyoruz. Hastaların çoğunun mutant virüsle enfekte olması muhtemel. Hastalık daha uzun süre devam ediyor ve ciddi seyrediyor.” dedi.

HASTANEYE YATIŞLAR ZORLAŞTI

Tutluoğlu'na destek veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar da, ‘Vakalar artıyor ama hastane yatışları artmıyor’ açıklamalarının doğru olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, gerçeği yansıtmıyor. Hastaneye yatışlar zorlaştı. 112 getirmezse kabul etmiyoruz diyen özel hastaneler var. Yatış gereksinimi olan hastalar sıraya alınıp boş yatak bekliyor.”

 

Anahtar Kelimeler:

kontrollu normallesme covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.