Kamu Diş Hekimleri Derneği yetkililerden ve vatandaşlardan talepte bulundu

Yaptıkları bildiride, “COVID-19 pandemisinin ilk gününden bu yana hastalığın bulaşma şekilleri; buna mukabil diş hekimliği mesleğinin doğal yapısı, tüm müdahalelerin birer cerrahi işlem formatında, enfeksiyona açık, azami dikkat edilerek yapılma mecburiyeti; dolayısıyla diş polikliniklerinde, bekleme salonlarında virüsün katlanarak yayılmaması için bilim kurulu ve bakanlığımız nezdinde tedbirler alınmış, acil haller dışında tüm girişimsel işlemlere ara verilmiş ve kamuda görevli diş hekimlerinin illere göre değişen oranda olmak ūzere yūzde 50-70’i sahada koronavirüs savaşının ön saflarında hizmete koşmuşlardır.” İfadelerine yer veren KADHED, şu açıklamayı getirdi:

“Aldıkları eğitim gereği enfeksiyon bulaş kontrolüne azami dikkat etme, çok çabuk çözüm üretme, pratik ve ayrıntılı düşünerek adapte olabilme yetisinde olan kamuda görevli 12 bini aşkın diş hekiminin yaklaşık 8 bini, salgının ilk gününden bu yana mesai mefhumu gözetmeden, “görev tanımı” ayrıntısı düşünmeden covid cephesinde numune aldı, adres adres filyasyon yaptı, döndü hastanesinde poliklinikte hizmete devam etti, nöbetini tuttu. Bazıları hayatını ve yakınlarını kaybetti. Buna ek olarak, takdir edileceği üzere yapılan işlem, tempo ve dinamikleri yönünden diğer ülkelerdeki meslektaşlarından katbekat yoğun çalışan 12 binin üzerinde kamu diş hekiminin, kurumlarındaki sayısı dörtte bire düşünce iş yükü iyice dayanılmaz hale geldi. Bunun yanında devlet organizasyonunun temeli olan hiyerarşi ilkesine ters şekilde gelirleri ciddi oranda düştü ve maalesef bir düzenleme yapılmazsa bu yanlış böyle devam edecek. Büyük özveriyle, kurumlara başvuran hastalara derman olabilmek için çabaladılar ve çabalıyorlar. Virüsün mutasyona uğramasının ardından ise endişeler iyice arttı. Herşeyin başa dönmemesi için azami gayret var. Ama kurumlarda kalan cüzi miktarda diş hekimi arkadaşımız perişan durumda. Örneğin normal zamanda 127 diş hekimiyle görev yapan bir ilimizin diş hastanesi, aynı görevi ve tam gün nöbeti 24 hekimle, ısrarla yürütmeye çalışıyor. Diş hekimi arkadaşlarımız tüm hastalara hem derman olmaya, hem de durumu anlatmaya çalışıyorlar. Zira böyle riskli günlerde bile aciliyeti olmayan problemlerle kuruma başvuran hastalar hem kendileri hem de yakınları için büyük tehlike oluşturmakta.”

KADHED, COVID-19 salgınının başından bu yana, son derece yoğun ve aktif görev yapan kamu diş hekimlerinin, yetkililerden daha açık, eğitici, anlatıcı ve kolaylaştırıcı yayınlar beklediklerini; vatandaşlardan ise acil olmayan diş tedavilerini ertelemelerini, ağız ve diş bakımlarına her zamankinden daha fazla dikkat etmelerini, maske-mesafe-temizlik kuralına uymakta ısrar etmelerini ve sağlık personeline anlayışla yardımcı olmaları talebinde bulundu.

