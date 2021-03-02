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Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge yayımlandı: Yarın itibarıyla geçerli olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 2 Mart itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacak
Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge yayımlandı: Yarın itibarıyla geçerli olacak
02 Mart 2021 09:10 - AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" başlıklı genelge yayımlandı.

 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın Twitter hesabından paylaştığı genelgeye göre, yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacak.

Gerektiğinde ise illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenebilecek.

İdari izinli sayılacaklar

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanların bu sürede mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.

Bu personeller, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahallerle kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması için gerekli tedbirler alınacak.

Öte yandan 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge yarından itibaren yürürlükten kaldırılmış olacak.

 

Anahtar Kelimeler:

esnek calisma kovid-19 tedbirler genelge idari izin

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