Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kan bağışı tahlillerine göre ABD'de COVID-19 geçen yıl Aralık ayında yayıldı
ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), 19 Ocak'ta ilk vakanın ortaya çıktığının doğrulanmasından bir ay önce yayıldığına ilişkin bulgulara rastlandı
Kan bağışı tahlillerine göre ABD'de COVID-19 geçen yıl Aralık ayında yayıldı
02 Aralık 2020 13:45 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) araştırmacılar, Amerikan Kızılhaçının 13 Aralık-17 Ocak'ta 9 eyalette topladığı kan bağışlarında yapılan tahlillerde, Kovid-19'a karşı savunma için üretilen antikorlar bulundu.

CDC araştırmacıları, sonuçlarını "Clinical Infectious Diseases" dergisinde yayımladıkları araştırmada, "Kovid-19 enfeksiyonları ABD'de, daha önce belirlenenden önce, Aralık 2019'da ortaya çıkmış olabilir." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, 13-16 Aralık tarihlerinde ülkenin batısındaki Washington, Oregon ve California ile 30 Aralık-17 Ocak tarihlerinde doğudaki Massachusetts, Michigan, Wisconsin, Iowa, Connecticut ve Rhode Island eyaletlerinde toplanan 7 bin 389 kan örneğini inceledi.

Batıdaki eyaletlerden toplanan örneklerden 39'unda ve doğudaki eyaletlerden toplanan örneklerden 67'sinde kanda Kovid-19'a karşı geliştirilen antikorlara rastlandı.

Uzmanlar, bulguların, Kovid-19 salgınının ülkede geçen yıl Aralık'ta bölgesel olarak sınırlı ölçüde yayıldığını gösterdiği yorumunda bulundu.

Kandaki antikorlar virüsün vücuttaki varlığının dolaylı işareti olduğundan, antikor testi pozitif olan bir kişinin Kovid-19'a yakalandığı tam olarak doğrulanmış olmuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) prosedürlerine göre Kovid-19 enfeksiyonunun teşhisi için ağız ve burundan alınan sürüntü örneklerinde virüsteki özgül bir genetik sekansı çoğaltan nükleik asit bazlı polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) tespit edilmesi gerekiyor.

ABD'de ilk Kovid-19 vakası, 19 Ocak'ta ülkenin batısındaki Washington eyaletine bağlı Snohomish şehrinde, 4 gündür devam eden ateş ve öksürük şikayetiyle sağlık ocağına gelen 35 yaşındaki bir erkek hastada görülmüştü. Hastanın aile ziyareti için gittiği Çin'in Vuhan kentinden 15 Ocak'ta ABD'e döndüğü anlaşılmıştı.

Dünya genelinde en fazla vakanın ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü ABD'de bugüne dek 14 milyon 108 bin 606 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 276 bin 979 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 antikor cdc dso pcr abd

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.