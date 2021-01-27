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Kanada, geliştirdiği COVID-19 aşısının klinik denemelerine başladı
Kanada’da yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen bir aşının klinik denemelerine başlandığı bildirildi
Kanada, geliştirdiği COVID-19 aşısının klinik denemelerine başladı
27 Ocak 2021 10:03 - AA
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Aşıyı geliştiren Toronto merkezli Providence Therapeutics isimli biyoteknoloji şirketinin Üst Yöneticisi Brad Sorenson, basına yaptığı açıklamada, PTX-COVID19-B adı verilen aşının ilk aşamada 60 yetişkin gönüllüye uygulandığını söyledi.

Uygulamanın üç kez tekrarlanacağını belirten Sorenson, şunları söyledi: 

"Aşılar, vücutta bağışıklık tepkisini tetiklemek için tasarlanmıştır. Şirketimizin ürünü bir mRNA aşısıdır ve Kanada'da halihazırda uygulanan Moderna aşısına benziyor.’’

Sorenson, klinik denemelerin ardından aşının seri üretimine geçeceklerini ve bunun için Calgary'de tesis satın aldıklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

toronto ptx-covid19-b brad sorenson

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