Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada’da çarpıcı araştırma: 50 yaş ve üstünde antikor daha fazla
Kanada'nın Montreal Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, corona virüsünü geçiren kişilerde 50 yaş ve üstündeki grubun, daha genç yaş gruplarına göre daha fazla antikora sahip olduğu ortaya çıktı.
Kanada’da çarpıcı araştırma: 50 yaş ve üstünde antikor daha fazla
12 Kasım 2021 11:20 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve 5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, uzmanlar hastalığın şifrelerini çözebilmek için araştırmalarına devam ediyor.

Montreal Üniversitesi’nde, corona virüsüne karşı koruyan antikorlarla ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Joelle Pelletier ve Jean-François Masson öncülüğünde yürütülen çalışmada, hastalığı geçiren kişilerin mi yoksa aşı olan kişilerin mi daha fazla antikora sahip olduğu incelendi.

Aşı olanlarda daha fazla

Çalışmaya göre 2020 yılında toplanan veriler ışığında, Pfizer-BioNTech ya da AstraZeneca aşısı olan kişilerin, corona virüsünü geçiren kişilere göre daha fazla antikora sahip olduğu tespit edildi.

16 haftaya kadar sürüyor

Öte yandan antikor seviyesinin yaşa göre dağılımı da incelendi. Hastalığı geçiren ancak hastanede tedaviye gerek duymayan kişileri mercek altına uzmanlar, 50 yaş ve üstündeki kişilerin, daha genç yaş gruplarına göre daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı. Bu kişilerde corona teşhisi koyulduktan 16 hafta sonra dahi vücutta antikor tespit edildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

kanada 50 yas uzeri antikor seviyesi genc yas gruplari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.