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Kanadalı uzmanlar, COVID-19 aşı dozları arasındaki sürenin 4 aya çıkarılmasını tavsiye etti
Kanada'da aşı uzmanlarından oluşan ulusal kurul, bölgelere yeni tip koronavirüs aşılarının iki dozu arasındaki süreyi dört aya çıkarmaları tavsiyesinde bulundu
Kanadalı uzmanlar, COVID-19 aşı dozları arasındaki sürenin 4 aya çıkarılmasını tavsiye etti
04 Mart 2021 11:54 - AA
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Kanada Ulusal Aşı Danışma Komitesi, iki doz arasındaki sürenin 4 aya çıkarılmasıyla, beklenen Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının Haziran sonuna kadar 16 yaş üzerindeki Kanadalıların yüzde 80'ine vurulmuş olacağını bildirdi.

Komite, ikinci dozların haziranda daha fazla aşının gelmesiyle vurulmaya başlanması önerisi yaparken, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 55 milyon dozun ülkeye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Kanada'da mevcut protokole göre, Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının iki dozu arasındaki sürenin 3-4 hafta olması gerekiyor.

Ülkede birçok bölgenin Ulusal Aşı Komitesi'nin tavsiyesine uyması bekleniyor.

Kanada federal hükümeti daha önce vatandaşların yüzde 38'inin haziran sonuna kadar ikinci doz COVID-19 aşılarını vurdurmuş olacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

kanada ulusal asi danisma komitesi pfizer-biontech moderna covid-19 asilari

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