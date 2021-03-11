Kapalı ortamlarda COVID-19 varyantlarına dikkat: Bulaşma ihtimali artıyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede 2 Mart'ta "kontrollü normalleşme sürecine" geçildiğini belirterek, bu süreçte geriye gitmemek adına bazı önemli noktalar olduğunu söyledi.

Gelinen aşamada yeni tip koronavirüs (COVID-19) kısıtlamalarının il bazında gevşetilmesiyle beraber kafe ve restoranların belirli saat aralığında tekrar hizmet vermeye başladığını hatırlatan Kömürcüoğlu, kapalı mekanlarda önlemlerin özellikle artırılması gerektiğini vurguladı.

Kömürcüoğlu, bir yandan normalleşmeye çalışırken, diğer yandan ülkede günlük yeni vaka sayısının 10 bin sınırını aştığına ve giderek artan oranda mutant COVID-19 olgusunun bildirildiğine dikkati çekerek, dünyadaki güncel gelişmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"İngiliz varyantı (B.1.1.7) ve Afrika varyantından (B.1.351) sonra özellikle antikordan kaçma özelliği nedeniyle geçirenlerin tekrar hastalanmasına neden olan Brezilya varyantı (P1) en ciddi varyantlar olarak tanımlanıyor. İngiltere'de vakaların yaklaşık yarısının, Almanya'da 4'te birinin mutasyonlu virüs kaynaklı olduğu bildiriliyor ve Avrupa'da geçen aylarda yaşanan ikinci pik dalgasından, özellikle İngiliz varyantı sorumlu olarak gösteriliyor. Varyant ya da mutant Kovid-19 virüslerinin yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz."

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, kontrollü normalleşme sürecinde alınması gereken önlemlerin önemine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde de mutasyonlu olgu sayısı hızla artıyor. Bazı çalışmalarda daha ağır hastalığa neden olduğu düşünülse de veriler netleşmiş değil. Mutant virüslerin özellikle kapalı ortamlarda bulaşı ihtimali çok artıyor. Bizim de bulaşı önlemek için özellikle kapalı alanlarda önlemleri artırmamız gerekiyor.

Çift maske takılması ya da Almanya'da olduğu gibi kapalı, kalabalık alanlarda FFP2 (N95) maske takılması gerekiyor. Elbette mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermemeliyiz. Bunun yanı sıra kapalı ve kalabalık alanların havalandırılmasına çok dikkat edilmesi önemli. Ayrıca mümkün olduğu kadar kapalı ortamlarda az süre kalmaya özen göstermeliyiz."