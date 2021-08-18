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Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop üzücü tabloyu paylaştı: Yoğun bakımlarda solunum cihazına bağlı, aşı olmamış genç hastalar var
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Üzüldük, yoğun bakımlarımızda aşı olmamış hastalarımızın oranı fazla. Çoğu genç hasta, solunum cihazına bağlananlar var” dedi.
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop üzücü tabloyu paylaştı: Yoğun bakımlarda solunum cihazına bağlı, aşı olmamış genç hastalar var

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop

18 Ağustos 2021 15:15 - DHA Olcay DÜZGÜN
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Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, koronavirüs salgınına karşı hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitelerini inceledi.

Yaşanan süreci sosyal medya hesabından paylaşan Altıntop, “Üzüldük, yoğun bakımlarımızda aşı olmamış hastalarımızın oranı fazla. Çoğu genç hasta, solunum cihazına bağlananlar var. Yoğun bakım ve servislerimizde görev yapan ekiplerimiz ile vizitelerimiz yeni bitti. Sadece pandemi hastaları değil, diğer hastalıklarla da mücadelemize devam ediyoruz. Bilinçli olmak, önerilere uymak, sağlıklı günlere kavuşmanız dileklerimle” ifadelerine yer verdi.

 

 

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