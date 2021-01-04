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KKTC 15 Ocak'ta COVID-19 aşılamasına başlayacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüse karşı aşılama 15 Ocak'ta başlayacak
KKTC 15 Ocak'ta COVID-19 aşılamasına başlayacak
04 Ocak 2021 13:49 - İHA
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KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılama kampanyasının 15 Ocak’ta başlayacağını açıkladı. Pilli, Çin aşısı Sinovac'ın ilk olarak sağlık çalışanları ile öncelikli yaş gruplarına yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, son 24 saatte bin 540 test yapıldığını, 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını ve 14 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Pilli, KKTC’de bugüne kadar toplam bin 640 vakanın tespit edildiğini, COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısının ise 8 olduğunu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus kktc

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