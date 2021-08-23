KLİMİK: Okulların açık kalabilmesi uygun önlemlerin alınmasına bağlıdır

KLİMİK yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim eksikliğinin çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel sağlıklarına ve eğitimleri üzerine çok olumsuz etkileri olduğunu belirterek, "Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel kuruluşlar COVID-19’un toplumda bulaşma hızını azaltmaya yönelik kısıtlamalara eğitim ve öğretimin en son dahil edilmesini ve infeksiyon baskılandıktan sonra da ilk olarak eğitim ve öğretimin açılmasını önermektedir. Ancak ne yazık ki ülkemizde pandeminin başından itibaren bu öneriye pek uyulmamış, kısıtlamalarda en önce okullar kapatılmış, açılmalarda okullara öncelik verilmemiştir." sözlerini kullandı.
KLİMİK Derneği delta varyantına rağmen 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin açılmasını desteklediklerini vurgulayarak bu varyantın diğer suşlardan çok daha bulaşıcı olması nedeniyle eğitimin devam edebilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.
KLİMİK, delta varyantı ile mücadele eden ülkeleri de gözlemleyerek eğitimin ilerleyen aylarda sorunsuzca devam edebilmesi için aşağıda sıralanan önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.
Tedbirlere ek olarak pandemi döneminde okullarda eğitimin aksatılmadan yürütülebilmesi için hazırlanacak rehber dokümanların Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve konuyla ilgili diğer paydaşlar tarafından ortak olarak hazırlanmasının ve bu rehberlerde güncel bilimsel önerilerin hepsinin yer alması ve ortaya çıkabilecek uyumsuzlukların önlenmesi açısından son derece önemli olduğu da aktarıldı.